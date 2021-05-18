Türkiye'nin EURO 2020 yolculuğu başlıyor

A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi hazırlıklarına Antalya'da başlıyor.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'de gerçekleştirilecek kampa, lig ve kupa maçları sona eren oyuncular bu akşam, diğer oyuncular ise kulüplerinin maçları tamamlandıktan sonra dahil olacak.

Milli takım, EURO 2020 öncesi hazırlık döneminde 3 özel maç yapacak.

Milliler Antalya kampındaki ilk hazırlık maçını 27 Mayıs Perşembe günü Azerbaycan ile oynayacak. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Daha öne 31 Mayıs'ta Kuzey İrlanda ile Antalya'da oynanacağı duyurulan karşılaşma ise rakip ekibin seyahat kısıtlaması nedeniyle Türkiye'ye gelemeyecek olmasından dolayı iptal edildi. Ay-yıldızlı ekip, aynı tarihte bir başka rakiple özel maç yapacak. Yeni rakibin kim olacağı ise yapılacak görüşmelerin ardından açıklanacak. Millilerin Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek.

Almanya kampı 2 Haziran'da başlıyor

Milli takım, 2 Haziran'da ikinci etap kamp çalışmaları için Antalya'dan Almanya'ya hareket edecek.

Almanya'nın Harsewinkel kasabasındaki Klosterpforte Otel'de kampa girecek milliler, 3 Haziran'da EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova ile Paderborn Stadı'nda TSİ 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlılar, Almanya kampını tamamladıktan sonra EURO 2020 maçları için 10 Haziran'da Roma'ya hareket ederek Lifestyle Hotel'de kampa girecek. Turnuvada A Grubu'nda mücadele edecek milli takım, 11 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile turnuvanın açılış karşılaşmasına çıkacak.

Gruptaki diğer karşılaşmalar için 12 Haziran'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidecek milli takım kafilesi, Fairmont Bakü Flame Towers'ta kalacak. Milliler, 16 Haziran'da Galler, 20 Haziran'da ise İsviçre ile karşılaşacak. Bakü Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliğinde oynanacak iki müsabaka da TSİ 19.00'da başlayacak.

Milli takım, gruptan çıkması durumunda 21 Haziran'dan itibaren tekrar Almanya'da kampa girecek ve oluşacak müsabaka takvimine göre hareket edecek.

A Milli Futbol Takımı, gruptan çıktığı takdirde son 16 turu maçını 26 ile 29 Haziran tarihleri arasında Londra, Amsterdam, Sevilla, Bükreş veya Glasgow'da oynayacak.

Çeyrek final müsabakaları, 2-3 Temmuz'da Münih, Bakü, Saint Petersburg ve Roma'da yapılacak. Londra'nın ev sahipliği yapacağı yarı finaller 6-7 Temmuz, final ise 11 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Aday kadro

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği 30 kişilik ilk etap kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).