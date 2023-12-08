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Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu!

Birinci sırada ne İstanbul ne Ankara ne de İzmir var...

Türkiye'nin en zengin illeri listesi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. 

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2022 yılı "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)" raporuna göre; İstanbul, 4 trilyon 564 milyar 280 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den yüzde 30,4 pay aldı. 

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Ancak kişi başına GSYH'de listenin ilk sırasında ne İstanbul ne Ankara ne de İzmir yer aldı.

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İşte Türkiye'nin en zengin illeri ve detayları...

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