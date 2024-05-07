Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! İlk 10'da Türk var mı?

1990 yılından bugüne her yıl dünyanın en yakışıklı ve en güzel yüzleri ilan ediliyor. TC Candler ‘Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği' listesi yayımladı. Oylama 50'den fazla ülke ile 100'ün üzerinde bulunan ünlü isimler değerlendirilerek yapıldı. Timothee Chalamet; David Beckham, Jacob Elordi ve Henry Cavill gibi isimleri geride bırakarak birinci oldu. Türkiye'den de 6 ünlünün bulunduğu listeye bir oyuncumuz 9. sıradan girdi.

İşte, TC Candler'ın 'Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği' listesinde yer alan Türk ünlüler: