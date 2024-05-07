Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! İlk 10'da Türk var mı?
Dünyanın en yakışıklı erkekleri TC Candler ve Independent Critics, Amerika merkezli internet siteleri tarafından yayınlandı. Listede Türkiye'den dikkat çeken 6 ünlü isim yer aldı.
1990 yılından bugüne her yıl dünyanın en yakışıklı ve en güzel yüzleri ilan ediliyor. TC Candler ‘Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği' listesi yayımladı. Oylama 50'den fazla ülke ile 100'ün üzerinde bulunan ünlü isimler değerlendirilerek yapıldı. Timothee Chalamet; David Beckham, Jacob Elordi ve Henry Cavill gibi isimleri geride bırakarak birinci oldu. Türkiye'den de 6 ünlünün bulunduğu listeye bir oyuncumuz 9. sıradan girdi.
İşte, TC Candler'ın 'Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği' listesinde yer alan Türk ünlüler:
83. Mert Ramazan Demir
Yalı Çapkını’nın sevilen yıldızı Mert Ramazan Demir, ‘Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği' listesine adını 83. sıraya yazdırdı.
80. Onur Tuna
Şahane Hayatım'ın yıldızı Onur Tuna, listede 80. sırada yer aldı.
74. Şükrü Özyıldız
Şükrü Özyıldız, listeye adını 74. sıradan yazdırdı.