Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili geliyor
Ülkemizde önemli bir pazara sahip olan dev otomobil markası Citroen sektörde dengeleri değiştirecek bir modelle dengeleri alt üst edecek. İşte yeni modelin fiyatı ve tüm özellikleri…
Ülkemizde önemli bir pazara sahip olan dev otomobil markası Citroen sektörde dengeleri değiştirecek bir modelle dengeleri alt üst edecek.
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Sıfır otomobil piyasasında fiyatların artışıyla birlikte satışlar durma noktasına geldi. Durum ikinci el araç piyasasında da aynı şekilde.
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Yaşanan bu durum sonrasında ise ilk bomba hamle dev otomobil markası Citroen’den geldi.
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Smart EQ ForTwo ve Renault Twizy modeliyle rekabete girecek olan Citroen yeni modeli Ami’yi Türkiye’ye getirdi.
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