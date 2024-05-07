Türkiye’nin en kalabalık 9 ilçesi belli oldu!
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan listeye göre Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri belli oldu. Listenin ilk sırasında İstanbul'dan bir ilçe bulunuyor. Bu ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı.
Türkiye nüfusu 2023'te bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi arttı. 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu ise en kalabalık ilçeleri açıkladı.
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TÜİK verilerine göre Türkiye’nin en kalabalık 9 ilçesi şunlar:
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9- İstanbul / Pendik
743.774
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8- İstanbul / Bağcılar
744.351
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