Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklere sahip en iyi 6 plajı
Her yıl yerli ve yabancı birçok turiste ev sahipliği yapan, Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklere sahip en iyi 6 plajını araştırıp Ajans Haber okuyucuları için derledik. Peki, Türkiye’nin en iyi ve en güzel 6 plajı nerede? Türkiye’nin en iyi 6 plajına nasıl gidilir?
Dalyan İztuzu Plajı (Turtle Beach)
Muğla’nın Ortaca ilçesinde yer alan Dalyan İztuzu Plajı, dünyanın en güzel plajları arasında gösteriliyor. Caretta carettaların yumurtlama alanı olan İztuzu Plajı, Turtle beach olarak da biliniyor. 4 buçuk kilometre uzunluğunda bir plaja sahip olan İztuzu, yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği bir yer. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği İztuzu Plajı doğasıyla büyülüyor.
İztuzu Plajına nasıl gidilir?
Dalyan’a ulaştıktan sonra İztuzu Plajı’na iki faklı yoldan gidebilirsiniz. Dalyan kanalı üzerinden, Dalyan merkezden kalkan teknelerle ulaşım sağlayacağınız gibi; kendi aracınızla da gitme imkânınız var. Kendi aracınızla giderseniz, plaja uzaklık 13 kilometre. İztuzu Plaj girişinde araçlar için otopark ücreti alınıyor.
İztuzu Plajı caretta carettaların yumurtlama alanı olduğu için araba ile ulaşıma belli bir yere kadar izin veriliyor. Araba park edildikten sonra 35-40 dakikalık bir yürüme mesafesi bulunuyor. Yürüyerek ya da bölgeye sefer düzenleyen deniz dolmuşlarıyla gelen kişilerden ise herhangi bir giriş ücreti alınmıyor.
İztuzu Plajı içinde neler var?
4 buçuk kilometre uzunluğunda bir plaja sahip olan İztuzu içerisinde, belediyeye ait bir kafetarya, cankurtaran, giyinme kabinleri, duş yerleri ve tuvaletler bulunuyor.