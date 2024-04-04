Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklere sahip en iyi 6 plajı

Dalyan İztuzu Plajı (Turtle Beach)

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yer alan Dalyan İztuzu Plajı, dünyanın en güzel plajları arasında gösteriliyor. Caretta carettaların yumurtlama alanı olan İztuzu Plajı, Turtle beach olarak da biliniyor. 4 buçuk kilometre uzunluğunda bir plaja sahip olan İztuzu, yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği bir yer. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği İztuzu Plajı doğasıyla büyülüyor.