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Türkiye'nin en iyi baklavacıları hangileri? 2024 yılı baklava fiyatları nedir?

Ramazan Bayramı'na günler kala vatandaşlar en iyi ve güvenilir baklavanın nereden alınacağını, güncel baklava fiyatlarını araştırıyor. Peki, Türkiye'nin en iyi baklavacıları hangileri? 2024 baklava fiyatları nedir? İşte Türkiye'nin en iyi baklavacılarının 2024 yılına ait baklava fiyatları.

İmam Çağdaş Baklava

Fıstıklı Baklava (1 kg): 800 TL

Cevizli Baklava (1 kg): 700 TL

Fıstık Sarma (1 kg): 1.070 TL

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Karaköy Güllüoğlu

Fıstıklı Baklava (1 kg): 890 TL

Cevizli Baklava (1 kg): 770 TL

Fıstık Sarma (1 kg): 1.070 TL

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Hacı İsmailoğlu Baklava

Fıstıklı Baklava (1 kg): 780 TL

Cevizli Baklava (1 kg): 620 TL

Fıstık Sarma (1 kg): 1.100 TL

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Sıtkı Usta

Fıstıklı Baklava (1 kg): 690 TL

Cevizli Baklava (1 kg): 590 TL

Fıstık Sarma (1 kg): 950 TL

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