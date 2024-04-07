Türkiye'nin en iyi baklavacıları hangileri? 2024 yılı baklava fiyatları nedir?
Ramazan Bayramı'na günler kala vatandaşlar en iyi ve güvenilir baklavanın nereden alınacağını, güncel baklava fiyatlarını araştırıyor. Peki, Türkiye'nin en iyi baklavacıları hangileri? 2024 baklava fiyatları nedir? İşte Türkiye'nin en iyi baklavacılarının 2024 yılına ait baklava fiyatları.
İmam Çağdaş Baklava
Fıstıklı Baklava (1 kg): 800 TL
Cevizli Baklava (1 kg): 700 TL
Fıstık Sarma (1 kg): 1.070 TL
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Karaköy Güllüoğlu
Fıstıklı Baklava (1 kg): 890 TL
Cevizli Baklava (1 kg): 770 TL
Fıstık Sarma (1 kg): 1.070 TL
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Hacı İsmailoğlu Baklava
Fıstıklı Baklava (1 kg): 780 TL
Cevizli Baklava (1 kg): 620 TL
Fıstık Sarma (1 kg): 1.100 TL
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Sıtkı Usta
Fıstıklı Baklava (1 kg): 690 TL
Cevizli Baklava (1 kg): 590 TL
Fıstık Sarma (1 kg): 950 TL
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