Türkiye'nin en eski 5 spor kulübünün kurucuları!
Avrupa ve dünyada büyük başarılara imza atan, Türkiye'nin en eski 5 spor kulübünü ve kurucularını sizler için derledik...
1903 BEŞİKTAŞ / AHMET ŞERAFETTİN BEY
Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Süper Lig'de mücadele eden futbol takımıdır. 1903 yılında Bereket Jimnastik Kulübü adıyla kurulan Beşiktaş JK'nin, Ağustos 1911'de kurulan şubesidir.
1905 GALATASARAY / ALİ SAMİ YEN
Galatasaray Spor Kulübü'nün Süper Lig'de mücadele eden futbol takımıdır. Galatasaray Spor Kulübü'ne ait olan Galatasaray Sportif Anonim Şirketi, kulübün futbol takımının sahibidir.
1907 FENERBAHÇE / ZİYA SONGÜLEN & NECİP OKANER & AYETULLAH BEY
Fenerbahçe Spor Kulübü, 1907 yılında Nurizade Ziya Songülen, Ayetullah Bey ve Necip Okaner tarafından İstanbul'un Kadıköy ilçesi, Moda semtinde kurulan spor kulübüdür.
1910 MKE ANKARAGÜCÜ / KAZIM BEY & MUSLİHİDDİN BEY
1910 yılında kurulan MKE Ankaragücü'nün, 1911'de kurulan tam anlamıyla 1922'de faaliyete geçen futbol şubesidir. Maçlarını 22.000 kapasiteli Eryaman Stadyumu'nda oynamaktadır.