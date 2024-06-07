Türkiye'nin 'en değerli markaları' 2024
Brand Finance'ın araştırmasına göre, Türk Hava Yolları'nın 1 milyar 985 milyon dolar marka değeriyle 1. olduğu listeye bu yıl Togg 182 milyon dolar marka değeriyle 20'nci sıradan girdi.
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2024 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Türkiye 125" çalışmasını tamamladı.
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2007'den bu yana yayımlanan liste, sermaye piyasasına dahil markalardaki artış sonrasında 100'den 125 markaya çıkarıldı.
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Bu kapsamda, 1 milyar 985 milyon dolarlık marka değeriyle THY, Türkiye’nin en değerli markası olmayı sürdürdü.
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THY, 5 yıldır zirvedeki yerini korurken ikinci sırada 1 milyar 265 milyon dolarla Arçelik,
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