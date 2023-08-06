Türkiye'nin en büyük şirketleri ve ciroları belli oldu
Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin raporlandığı araştırmada, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin ciroları ve çalışan sayısı belli oldu.
Capital Dergisi, Türkiye'de faliyet gösteren en büyük şirketlerin cirolarını ve çalışan sayılarını derlediği raporu paylaştı. İşte Türkiye'nin en büyük şirketlerinin çalışan sayıları ve cirosu.
1 10
TÜPRAŞ
Ciro: 481.765.000.000 TL
Çalışan Sayısı: 6.112
2 10
Türk Hava Yolları
Ciro: 311.169.000.000 TL
Çalışan Sayısı: -
3 10
Petrol Ofisi
Ciro: 205.811.475.000 TL
Çalışan Sayısı: 872
4 10