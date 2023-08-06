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Türkiye'nin en büyük şirketleri ve ciroları belli oldu

Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin raporlandığı araştırmada, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin ciroları ve çalışan sayısı belli oldu.

Capital Dergisi, Türkiye'de faliyet gösteren en büyük şirketlerin cirolarını ve çalışan sayılarını derlediği raporu paylaştı. İşte Türkiye'nin en büyük şirketlerinin çalışan sayıları ve cirosu.

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TÜPRAŞ

Ciro: 481.765.000.000 TL 

Çalışan Sayısı: 6.112

2 10

Türk Hava Yolları

Ciro: 311.169.000.000 TL

Çalışan Sayısı: -

3 10

Petrol Ofisi

Ciro: 205.811.475.000 TL

Çalışan Sayısı: 872

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