Türkiye'nin en büyük 10 camisi!
Ramazan 23 Mart'ta başlıyor. Yaklaşan ramazan sonrası Türkiye'nin en büyük camileri de merak konusu oldu. Türkiye'deki en büyük 10 camiyi sizler için derledik...
ULU CAMİİ / BURSA
Bursa ulu camii, 1. Bayezid tarafından 1400 yılında yaptırılmıştır. 55 metre genişliğinde 69 metre uzunluğunda dikdörtgen bir yapıdır. Caminin ortasında bulunan kubbenin ise üzeri açıktır.
EMİNÖNÜ YENİ CAMİİ / İSTANBUL
1597 yılında temeli atılan ve 1665 yılında ibadete açılan cami, İstanbul’da Galata Köprüsü’nün karşısında bulunmaktadır. Osmanlı ailesi tarafından yaptırılan büyük camilerin sonuncularından olan Eminönü Yeni Camii, 2 minareden oluşmaktadır.
SELİMİYE CAMİİ / EDİRNE
Osmanlı Devleti döneminin başkenti olan Edirne’de bulunan cami, Sultan II. Selim’in ölümü ardından 1575 yılında ibadete açılmıştır. Mimar Sinan’ın 80 yaşında yaptığı ve ustalık eserim dediği caminin mimari özelliklerinde sırlar günümüzde hala çözülememiştir.
FATİH CAMİİ / İSTANBUL
İstanbul’un adını aldığı Fatih ilçesinde bulunan cami, II. Mehmed tarafından yaptırılmıştır. 10 bin kişi kapasiteli cami külliyesi içerisinde 16 adet medrese, darüşşifa bölümü, misafirhane, aşevi, kütüphane ve hamam bulunmaktadır.