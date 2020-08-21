AjansHaber.com.tr Dünya Canlı yayında yüzüne okundu Miçotakis'in zor anları Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in CNN'de Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına İletişim Başkanı Fahrettin Altun canlı yayın devam ederken cevap verdi. 21 Ağustos 2020 10:07 Son Güncelleme: 21 Ağustos 2020 10:09 Yunanistan Doğu Akdeniz Miçotakis Fahrettin Altun Benzer Videolar "Hem yenilmiş, hem kaybolmuş durumdayız" Fransız ve İngiliz uçağına uyarı Türk-Rus ortak devriye konvoyuna saldırı! Canlı yayında sarf ettiği sözler gündeme oturdu Muhabir canlı yayında bayıldı Elektrik çarpmasından kurtarılan adam ölümden dönd Çok İzlenen Videolar Sonuna kadar polisimizin yanındayım Canlı yayında yüzüne okundu Fransız ve İngiliz uçağına uyarı CHP'li ismin Cuma hazımsızlığı "Hem yenilmiş, hem kaybolmuş durumdayız"