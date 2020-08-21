Miçotakis'in zor anları

CNN kanalının sunucusu Christiane Amanpour İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamalarını Yunan Başbakan Miçotakis'e okudu. Bir an duraksadığı dikkat çeken Miçotakis röportajında geri adım olarak nitelendirilen açıklamalarda bulundu.

Fahrettin Altun'un gönderdiği açıklama, canlı yayında Christiane Amanpour tarafından Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e "Türkiye'nin cevabı" olarak okundu.

Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin arama faaliyetlerinin yasadışı olduğu iddiasını reddediyoruz. Türkiye yalnızca kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin uluslararası hukuktaki haklarını, diğer ülkelerin ihlallerine karşı koruyor. Yunanistan Doğu Akdeniz'de boyunu aşan işlere kalkışıyor. Biz diyalogdan yanayız ama haklarımızı her ne pahasına olursa olsun koruruz."

Yayında, Türkiye'nin haklarını ve hukukunu savunan bu açıklamanın okunması üzerine, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in rahatsız olduğu görüntülere yansıdı.

MİÇOTAKİS YALANLARINA VE TÜRKİYE KARŞITI PROVOKASYONLARINA DEVAM EDİYOR❗



Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkesinin mültecilere uyguladığı insanlık dışı muameleyi belgeleriyle haberleştiren NY Times’ın haberini yalanlayarak, Türkiye’ye karşı yine asılsız suçlamalarda bulundu pic.twitter.com/7Lx4fJgjlw — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) August 20, 2020

"TÜRKİYE’NİN HAKLI TEZLERİNİ YOK SAYMAYA ÇALIŞANLARI RAHATSIZ ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Altun, CNN International kanalında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis röportajı sırasında kendi açıklamasının okunmasını değerlendirerek, "Biz Türkiye’nin hakkını hukukunu her platformda savunmakla mükellefiz. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla sürekli temas hâlindeyiz. Yunanistan başbakanının röportajıyla ilgili bilgi geldikten sonra derhal kanala bir açıklama gönderdik. Burada tezlerimizi ana hatlarıyla anlatarak yayında okunmasını talep ettik. Neticede Christiane Amanpour tarafından Türkiye’nin açıklaması olarak okundu. Türkiye’nin her zaman barış ve diyalogdan yana olduğunu; ama ne bizim ne de Kıbrıs Türklerinin haklarının çiğnenmesine izin vermeyeceğimizi net bir şekilde ortaya koyduk. Burada önemli olan açıklamanın altında kimin adı olduğu değil; kimsenin, dünyanın en büyük kanallarından birinde Türkiye hakkında atıp tutamayacağının gösterilmiş olmasıdır. Türkiye’nin haklı tezlerini yok saymaya çalışanları rahatsız etmeye devam edeceğiz" dedi.