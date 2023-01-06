Türkiye'nin çabaları takdir edilmeli

Rusya'nın Ukrayna'da ateşkes ilan etmesi üzerine Türkiye'nin bu konudaki çabalarına yönelik sorulara yanıt veren Price, "Türkiye'nin bu barbarca savaşı sona erdirme çabasıyla oynadığı yapıcı rolü çok takdir ediyoruz. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan kararlı bağlılığını ve Ukrayna ile Rusya arasındaki diyaloğu geliştirme çabalarını takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın savaşın başından beri "yapıcı bir oyuncu" olduğunu kaydeden Price, "Türkiye yapıcı bir oyuncu oldu. Diyaloğu ve anlamlı diplomasiyi geliştirmeye çalıştı." diye konuştu.

Price, ateşkes konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ev sahipliği yaptığı Karadeniz Tahıl Girişimi'nde oynadığı role de dikkat çekti.

Sözcü şöyle devam etti:

"Türkiye'nin oynadığı rol olmasaydı bu mekanizma (Tahıl Girişimi) yenilenemezdi. Sonuç olarak, bu mekanizma dünyanın en muhtaç ülkelerine tonlarca tahıl sağlayan bir mekanizmadır. Türkiye, NATO üyesi olarak konumu ve uluslararası toplumla iyi ilişkilerini kullanmanın yanı sıra Ukrayna ve Rusya ile olan ilişkilerini de kullanarak barış umutlarını yeşertmeye çalıştı."​​​​​​​

Price, nihayetinde bu çabalarının başarısız kalması durumunda sorumluluğun Türkiye'nin değil Moskova'nın olduğunu da dile getirdi.