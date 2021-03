Türkiye’nin Afrika’da artan etkisi

Türkiye’nin 2000’li yıllardan itibaren attığı Afrika politikası, bugünlerde ekonomiden insani yardıma, savunma sanayiinden eğitme kadar birçok alanda yükselen ilişkilerle kendisini gösteriyor. African Business Magazine mart sayısında gündemine Türkiye’nin Afrika’daki konumunu aldı.

Barış, istikrar, insani yardım, kalkınma, kaynakların adil paylaşımı ve eşitlik prensipleriyle özetlenebilecek olan Türkiye’nin Afrika yaklaşımı dünyadaki birçok ülkeden farklılık gösteriyor.

Ankara’nın 2005’i ‘Afrika yılı’ olarak ilan etmesinden bu yana Türkiye’nin Afrika ile ekonomik, diplomatik ve askeri ilişkileri önemli ölçüde arttı.



Recep Tayyip Erdoğan, yeni büyükelçilikler ve Türk Hava Yolları güzergahlarından yükselen ticaret hacimlerine ve altyapı projelerine kadar birçok yönde kıtanın ilgisini çekmeye çalışıyor

Son 18 yılda, Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki siyasi güven çok daha ileri seviyelere taşındı. 18 yıldan beri, Türkiye’nin Afrika ülkeleri ile ikili ticaret hacmi 4 kat arttı.

Türkiye-Afrika ekonomik ilişkileri



Recet Tayyip Erdoğan’ın başbakan ve başkanlık dönemlerinde toplamda 27 defa Afrika ülkelerini ziyaret etmesiyle ticari ve siyasi ilişkiler gelişti.

Türkiye-Afrika ticaret hacmi 2003 yılında 5 milyar dolarken 2008 yılında bu rakam üç kat artarak 15 milyar, 2019’da ise 25 milyar dolar seviyesine geldi.

Türkiye-Afrika arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları, 2003’te 20 adetken, 2021’de 50’ye yükseldi.

Türkiye, Afrika’da ivme kazanıyor

Pandeminin zor ekonomik koşullarına rağmen en başarılı Hava yolu şirketi olan Türk Hava Yolları, Afrika’yı es geçmedi. THY, Sadece 33 Afrika ülkesinde 51 rotaya uçuş gerçekleştirdi.

Afrika’daki Türk Büyükelçiliği sayısı, 2003’te 10 iken, 2021’de sayı 42’ye çıktı. Hedeflenen büyükelçi saysı ise 50 olarak ifade edildi.

Türkiye’den Afrika’ya doğrudan dış yatırım, 2003’te 100 milyon dolar değerinden, 2021’de 6,5 milyar dolara yükseldi.

2015’te Türkiye’den Afrika’ya kalkınma yardımı 3,9 milyar dolar seviyesine ulaşırken 2003-2018 arası Türkiye’nin Afrika’ya ihracatı %579 oranında artış gösterdi.

This month's cover story focuses on the growth of Turkish engagement in Africa.



From 12 embassies in 2003 to 42 in 2021, from $100m FDI in 2003 to $6.5bnin 2021, our infographic at https://t.co/cjKj5pQqCz tells the story.



For more information go to https://t.co/4DUxpQLf8s pic.twitter.com/ZNk3gLSb9C