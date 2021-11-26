AjansHaber.com.tr Spor Türkiye'nin rakibi Portekiz

Türkiye'nin 2022 FIFA Dünya Kupası yolundaki ilk rakibi Portekiz

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile eşleşti. Milliler, Portekiz'i elemesi halinde 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirildi. Kura çekiminde Türkiye'yi, Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz temsil etti.

Kura çekimine, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım katıldı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup eden ve grubunu ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazanan milli takımın yarı finaldeki rakibi Portekiz oldu.

Milliler, Portekiz'i elemesi halinde 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

- Play-off maçları Mart 2022'de oynanacak

Play-off'ta karşılaşmalar, tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seribaşı takımların ev sahibi avantajı olacak.

A Yolu'nda Galler-Avusturya maçının galibi, B Yolu'nda Rusya-Polonya maçının galibi, C Yolu'nda ise Portekiz-Türkiye maçının galibi, final mücadelesine ev sahipliği yapacak.

Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart 2022'de yapılacak.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek.

- Eşleşmeler

A Yolu

Yarı finaller: İskoçya-Ukrayna, Galler-Avusturya

Final: Galler-Avusturya / İskoçya-Ukrayna

B Yolu

Yarı finaller: Rusya-Polonya, İsveç-Çekya

Final: Rusya-Polonya / İsveç-Çekya

C Yolu

Yarı finaller: İtalya-Kuzey Makedonya, Portekiz-Türkiye

Final: Portekiz-Türkiye / İtalya-Kuzey Makedonya

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den kötü haber
Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu
Türkiye UEFA ülke puanı klasmanında yükseldi
Tepki çeken Galatasaray paylaşımı
PFDK, Fatih Terim'e 5 maç men cezası verdi
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde kayıp!
Türk derbisi Anadolu Efes'in