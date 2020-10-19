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Türkiye'den yeni S-400 hamlesi

Sinop'ta test atışlarını başarıyla tamamlayan S-400 hava savunma sistemini taşıyan 2. askeri konvoy Ankara'ya dönüş yolunda Samsun'dan geçiş yaptı. S-400'lerin bazıları Başkent'te konuşlandırılacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait S-400'ler Ankara'dan yola çıkarak 6 ve 7 Ekim'de Samsun'dan geniş güvenlik önlemleri altında geçip Sinop'a ulaşmıştı.

ANKARA'DA KONUŞLANDIRILACAK

Sinop'ta test atışlarını başarılı bir şekilde tamamlayan S-400'lerin bazıları Ankara'da konuşlandırılmak üzere dün yola çıktı. S-400'leri taşıyan askeri araç konvoyunun ikincisi de Samsun'da görüntülendi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de S-400'ü taşıyan askeri araçlara eskortluk yaptı. Jandarma sorumluluk alanlarında ise jandarma ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Kafileye konvoy komutanı öncülük etti. Çok sayıda aracın yer aldığı konvoyun Ankara'ya gittiği öğrenildi.

 

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