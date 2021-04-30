Türkiye'den Sputnik V için acil kullanım onayı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdiğini açıkladı. Sputnik V aşısının özellikleri nelerdir? Etkinlik oranı kaç? İşte merak edilen yanıtlar...

BAKAN KOCA DUYURDU: TÜRKİYE'DEN ACİL KULLANIM ONAYI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, ''Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek.'' dedi.

Sputnik V aşısının özellikleri nelerdir? Etkinlik oranı kaç?

Rusya'nın corona virüse karşı geliştirdiği "Sputnik V" aşısının etkinlik oranı, son verilere göre yüzde 98,6 olarak belirlendi.

SPUTNİK V AŞISI NASI ÇALIŞIYOR, ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Dünyanın resmi onay alan ilk Covid-19 aşısı olma özelliğini taşıyan Sputnik V aşısı adenovirüs (Viral Vektör) kaynaklı bir aşı.

İNSANLARDA HASTALIK YAPMIYOR

Viral Vektör (Adenovirüs) aşılarında, grip benzeri hastalık yapan bir virüsün (adenovirüs) Corona virüs proteini ile desteklenerek insanda bağışıklık oluşturması amaçlanırken aşıların içindeki mikroorganizmalar canlı olmakla birlikte, güçsüzleştirildiklerinden dolayı insanlarda hastalık yapmıyor.

2-8 santigrat derece sıcaklıklar arasında, yani kullanılan aşı buzdolaplarında saklanabilen Sputnik V adenovirüs (Viral Vektör) aşısı iki doz olarak uygulanıyor.