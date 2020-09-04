Türkiye'den S-400 bombası

KKTC'de ve Libya'da askeri varlığın arttırılması ve üst kurulmasının planlandığı hamlede en önemlisi ise S-400 füzelerinin Doğu Akdeniz'i de kapsayacak şekilde aktif edilebileceği konusu oldu.

Türkiye'nin ilerleyişini engellemek isteyen emperyalist devletler, Suriye'de YPG/PKK, Libya'da Hafter'den sonra şimdi de Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı Türkiye'nin önüne atıyor.Türkiye ise her ne olursa olsun Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinden geri adım atmamam konusunda kararlılığını tüm dünyaya gösteriyor.

Madde madde planlar

Bu kapsamda Türkiye, bazı planları madde madde hayata geçirecek. Türkiye Akdeniz'deki askeri varlığını daha da arttıracak. Bu karar doğrultusunda hem KKTC'de hem de Libya'da deniz ve hava üssü kurulacak. İHA üssü olarak kullanılan Geçitkale, güçlü bir hava üssüne dönüştürülecek. KKTC'ye asker takviyesi yapılabilir ve füze sistemleri yerleştirilebilir. 42 yıldır kapalı olan Maraş turizme açılacak ve İncirlik Üssü'nün satatüsü gözden geçirilecek. Libya'daki asker varlık arttırılırken, Türkiye Doğu Akdeniz'de yeni Navtexler ilan etmeye devam edecek.

S-400 bombası

Öte yandan ABD'nin tüm baskılarına rağmen Rusya'da alınan S-400 hava savunma füze sistemlerinin menzili Yunanistan'la sorunlu olan Doğu Akdeniz bölgesini de kapsayacak şekilde aktif hala getirilebileceği belirtiliyor. S-400'lerin hali hazırda kullanımda olduğunu belirten uzmanlar, bunun alenen açıklanmasının ülkenin menfaatleri açısından doğru olmadığını vurgulayarak bu yüzden açıklanmadığını belirtiyor. Ayrıca, ABD'nin vermediği F-35'lerin yerine Rusya'da 5'inci nesil savaş uçağı alımı yapılabilir.