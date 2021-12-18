Türkiye'den Katar Milli Günü'ne özel mesaj

Türkiye ile Katar arasındaki işbirliği ve dostluk yapılan anlaşmalar ve ortak değerler noktasında her geçen gün gelişmeye ve büyümeye devam ediyor.

Bu kapsamda 18 Aralık Katar Milli Günü farklı etkinliklerle kutlanıyor.

İkili ilişkilerin güçlendiği bugünlerde Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mehmet Mustafa Göksu, Katar Milli Günü dolayısıyla özel bir video mesaj yayınladı. Yayınlanan video mesajda Katar'ın kültürel zenginlikleri ve güçlenen yapısına dikkat çekilirken 'Türkiye, Katar'ın daima yanında olacak' ifadeleri kullanıldı.