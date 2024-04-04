Yılın en zenginleri belli oldu! Listede 27 Türk var!
ABD merkezli Forbes dergisi, 2024 yılı en zenginler listesini yayınladı. Peki, Türkiye’den kaç kişi Forbes 2024 listesine girdi? Türkiye’den hangi isimler Forbes dergisinin listesinde yer aldı?
Forbes dergisi, 2024 yılının en zenginlerinin listesini yayınladı. Milyarderlerin sayısı geçen yıla göre 142 kişi artışla 2 bin 781’e çıkarak yeni bir rekora ulaştı. Milyarderlerin toplam servetleri de 2 trilyon dolar artışla 14,2 trilyon dolara yükseldi. Peki, Türkiye’den kaç kişi Forbes 2024 listesine girdi? Türkiye’den hangi isimler Forbes dergisinin listesinde yer aldı?
Türkiye’den kaç kişi Forbes 2024 listesine girdi?
Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'un bu yıl 38'nci kez yayımladığı "Milyarderler Listesi", dünya çapındaki milyarderlerin sayısının da servetlerinin de arttığını gösterdi. Türkiye'den 27 isim Forbes listesine girdi.
Türkiye’den hangi isimler Forbes listesinde yer aldı?
Bu yıl Forbes listesine giren Türk milyarderlerin toplam serveti yaklaşık 56,1 milyar dolar olarak hesaplandı.
Forbes'un Milyarderler Listesi'nde bu yıl Türkiye'den 27 isim yer aldı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, 5,1 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengini oldu ve listede 597'inci sırada gösterildi.