Yılın en zenginleri belli oldu! Listede 27 Türk var!

Forbes dergisi, 2024 yılının en zenginlerinin listesini yayınladı. Milyarderlerin sayısı geçen yıla göre 142 kişi artışla 2 bin 781’e çıkarak yeni bir rekora ulaştı. Milyarderlerin toplam servetleri de 2 trilyon dolar artışla 14,2 trilyon dolara yükseldi. Peki, Türkiye’den kaç kişi Forbes 2024 listesine girdi? Türkiye’den hangi isimler Forbes dergisinin listesinde yer aldı?