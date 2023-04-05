Türkiye'den İsrail'e tepki: Saldırıları derhal durdurun!
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini ve Kıble Mescidi'ne sığınanlara müdahale etmesini lanetledi.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail güvenlik güçlerinin, dün geceden itibaren Harem-i Şerif'in kudsiyetini ve tarihi statükoyu ihlal ederek, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi'ne sığınanlara müdahale etmesini ve Filistinli sivillerin gözaltına alınmasını lanetledi.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini ve Kıble Mescidi'ne sığınanlara müdahale etmesini lanetledi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mübarek Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik bu saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez" denildi.
''Saldırıları derhal durdurun''
Açıklamada ayrıca, saldırıları derhal durdurma çağrısı yapıldı:
"Başta Gazze olmak üzere şimdiden bölgeye sirayet eden tırmanmadan büyük endişe duyuyoruz.
İsrail hükümetinin, bölgede gerilimin daha da tırmanmasına yol açabilecek her türlü tahriki, eylemleri ve saldırıları derhal durdurması gerekmektedir."
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