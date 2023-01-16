Türkiye'den "İnsani Koridor" çalışması

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı kapsamında Şeref Malkoç Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets ve Rusya Ombudsmanı Tatiana Moskalkova ile görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başkanı Şeref Malkoç’un ev sahipliğinde Rus ve Ukrayna ombudsmanlarıyla yapılan görüşmede üç aşamalı plan üzerinde mutabakata varıldı. Yapılan görüşmeler sonunda Ukrayna 800, Rusya ise 200 kişilik takas listesi sundu.

Türk Ombudsman Malkoç, Rus ve Ukrayna ombudsmanlarına “Sadece konuşmak yetmez, adım atmak da gerekir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, insani koridor'un açılması için önümüzdeki süreçte, Rusya lideri Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile görüşeceği açıklamasında bulundu. Yapılacak olan görüşmeler sonrasında Türkiye’nin önerisi kabul görürse, İstanbul’da yaralı sivil, asker, yaşlı, çocuk ve kadınların değişimi için “insani koridor” oluşturulacak.