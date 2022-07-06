AjansHaber.com.tr Gündem Türkiye'den, iadeler konusunda resmi adım!

Türkiye'den, iadeler konusunda resmi adım!

Adalet Bakanı Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'ya PKK ve FETÖ mensubu teröristlerin iadesine ilişkin talepleri hatırlatan yazı gönderildiğini açıkladı.

Bakan Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'nın terörist iadesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, "Taleplerimizi büyükelçiler ve dışişleri üzerinden takip edeceğiz. Gönderdiğimiz dosyalarda somut deliller var" dedi.

Bozdağ, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya PKK ve FETÖ mensubu teröristlerin iadesine ilişkin talepleri hatırlatan yazı gönderildiğini belirtti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 19 zanlı yakalandı!
Benzine zam geliyor!
Erol Evcil'in de arasında olduğu 5 kişi tutuklandı
RTÜK'ten şiddet içerikli yayın uyarısı!
Ek gösterge ve öğrenci affı kanunu Resmi Gazete'de
Memur-Sen'den seyyanen zam talebi