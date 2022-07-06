Türkiye'den, iadeler konusunda resmi adım!
Adalet Bakanı Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'ya PKK ve FETÖ mensubu teröristlerin iadesine ilişkin talepleri hatırlatan yazı gönderildiğini açıkladı.
Bakan Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'nın terörist iadesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bozdağ, "Taleplerimizi büyükelçiler ve dışişleri üzerinden takip edeceğiz. Gönderdiğimiz dosyalarda somut deliller var" dedi.
Bozdağ, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya PKK ve FETÖ mensubu teröristlerin iadesine ilişkin talepleri hatırlatan yazı gönderildiğini belirtti.
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