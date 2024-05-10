Dünyanın en lezzetli 12 şehri belli oldu!
Food&Wine uzmanlarının listesine göre yiyecek ve içecek alanında en iyi 12 uluslararası şehir belli oldu. Food&Wine listesinde Türkiye’den de bir şehir yer alıyor. Peki, Türkiye’den hangi şehir Food&Wine listesinde yer alıyor? İşte yiyecek ve içecek alanında en iyi 12 uluslararası şehir...
İşte yiyecek ve içecek alanında Food&Wine uzmanlarının listesine göre en iyi 12 uluslararası şehir:
12.Lizbon, Portekiz
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11.Kyoto, Japonya
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10.Madrid, İspanya
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9.Osaka, Japonya
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