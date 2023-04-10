Türkiye'den F-16 açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı canlı yayınında F-16 alımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

ABD'nin F-16 kararı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı A Haber canlı yayınında ABD'nin F-16 kararına dair açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "ABD'nin Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi ile ilgili dengeyi bozduğunu görüyoruz. Silahsızlandırılmış adaları Yunanistan ihlal etti. ABD'nin verdiği zırhlı araçlar bu adalara gitti. ABD temiz bir ara buluculuk yapmak istiyorlarsa, daha objektif olmaları gerekiyor." dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, "F-16 konusunda yönetimin epey çaba sarf ettiğini gördük. Kongrede bazı itiraz edenler oldu, bunların da ikna edilmesi gerekiyor. ABD yönetimi kararlı durursa bunları aşabilirler. Kongre üzerinde son zamanlarda Ankara Büyükelçisi dahil yönetimin yoğun çalışmaları olduğunu görüyoruz. F-16 ile ilgili seçimi bekliyoruz gibi bir hava görmedik. F-16 bir partinin konusu değil, bu NATO üyesi bir ülkeye teslim edilecek bir durumdur. Biz baştan beri diyoruz, herhangi bir ön koşulla bunları almamız mümkün değil. ABD'de yönetiminin kongre üzerinde daha etkili anlatması gerekir." açıklamasında bulundu.