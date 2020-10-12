Türkiye'den Ermenistan'a rest

Ermenistan'ın ateşkes sırasında sivil yerleşim yeri Gence'ye gerçekleştirdiği sadlırılar sonucunda onlarca sivil hayatını kaybetti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bunların hesabını hem tarih önünde hem de uluslararası hukuk önünde bir gün verecekler" açıklamasında bulundu.

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıları ateşkes süresince devam etti. Onlarca sivil hain saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Milli Savunma Bakanı Akar, konuyla ilgili bir açıklama yaptı:

"HESABINI VERECEKLER"

Akar, "Bunların hesabını hem tarih önünde hem de uluslararası hukuk önünde bir gün verecekler. Ermenistan, savaş, insanlık suçu işliyor. Ne uluslararası hukuka ne insani değerlere saygıları var." açıklamasında bulundu.

ORUÇ REİS AÇIKLAMASI

Deniz Kuvvetleri olarak ihtiyaç çerçevesinde araştırma gemilerimize gerekli refakat ve korumayı sağlayacağız.