Türkiye'den Endonezya'daki futbol maçında yaşanan izdihamda ölenler için başsağlığı mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Endonezya’nın Doğu Java bölgesindeki Malang şehrinde, futbol müsabakasında yaşanan izdihamda 100'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiğinin ve çok sayıda kişinin yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve kardeş Endonezya halkı ile hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralananlara acil şifa diliyoruz." ifadesi kullanıldı.