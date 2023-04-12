Türkiye'den Bulgaristan'a doğal gaz sevkiyatı başladı!

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Marmara Ereğlisi LNG Terminali'nde düzenlenen törene, Bulgaristan Enerji Bakanı Rosen Hristov, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan ve Bulgargaz Genel Müdürü Denitsa Zlateva katıldı.



BOTAŞ Genel Müdürü Özcan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünün Türkiye ve Bulgaristan açısından oldukça önemli bir gün olduğunu söyledi.

Bulgaristan'a gerçekleştirilen ilk doğal gaz teslimatına ilişkin bilgi veren Özcan, "Bugünkü teslimat yaklaşık 55 milyon metreküp düzeyinde gerçekleşecek ama toplamda yıllık 1,5 milyar metreküpü bulan bir teslimatımız olacak. Bu kapasite, taleplerin artmasıyla beraber yukarı yönlü gelişebilecek durumda. Teknik olarak bu imkana sahibiz." diye konuştu.

"Yeni işbirlikleri için çalışmalar devam ediyor"

Bulgaristan Enerji Bakanı Rosen Hristov da Bulgargaz'ın Amerikan Chenier şirketinden temin ettiği ilk LNG tankerinin Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştığını belirterek, "Buradaki LNG, BOTAŞ işbirliğiyle yeniden gazlaştırılacak, depolanacak ve Bulgaristan'a iletilecek. Bu işbirliği, Bulgaristan'ın enerji güvenliği açısından büyük önem arz ediyor. Sadece Bulgaristan için değil, tüm Güneydoğu ve Orta Avrupa için önemli." diye konuştu.

Enerji güvenliği denildiğinde sadece bir ülkeden değil, tüm bölgeden bahsedilmesi gerektiğini söyleyen Hristov, "Bu nedenle BOTAŞ ile işbirliğimiz, pratikte Avrupa'nın tamamının enerji güvenliğini sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Bulgaristan arasında 3 Ocak'ta imzalanan anlaşmaya göre Bulgaristan, Türkiye'den 13 yıl süreyle yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküp gaz tedarik edecek.