Türkiye'den bir zafer daha

A Milli Takım, zaferlerine bir yenisini daha ekledi. Ay yıldızlılar, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda, Hollanda'nın ardından Norveç'i de farklı yendi.

Millilerimiz İspanya'da oynanan mücadeleyi 3-0 kazandı.

Mücadeleye baskılı başlayan milliler, 4. dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 28. dakikada Çağlar Söyüncü'nün golü ilk yarının skorunu belirledi. 0-2 59. dakikada Ozan Tufan'ın mükemmel golüyle maçın skorunu belirledi. 0-3

80. dakikada Kristian Thorstvedt Norveç'te kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Türkiye’den 224. galibiyet

Bu karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takımı, 98 yıllık tarihinde 315'i resmi, 273'ü özel 588 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 224 galibiyet, 140 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı.

A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 587 karşılaşmanın 506'sını Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Karadağ ile Hollanda galip

Ay-yıldızlı ekip grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2 yenerken, Norveç de Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etmişti.

Grubun diğer maçlarında, Karadağ, Cebelitarık'ı 4-1, Hollanda Letonya'yı 2-0 yendi.

Letonya maçı TRT Spor'da

30 Mart Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşması ise saat 21.45'ten itibaren canlı yayınla TRT Spor’da futbolseverlerle buluşacak.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - OZAN TUFAN ATTI 4. dakikada sol kanattan Yusuf'un ortasında savunmadan seken topla buluşan Ozan Tufan, sert bir vuruşla topu direk dibinden ağlara gönderdi. 0-1

11. dakikada uzun pasla gelişen Norveç atağında topla buluşan Haaland'ın pasında Sörloth topu ağlara gönderse de İspanyol hakem pozisyonun ofsayt olmasından dolayı golü geçersiz saydı.

19. dakikada Norveç'in sağ kanattan atağında Ryerson'un ceza sahası içinde yarattığı tehlikeli pozisyonu savunma önleyerek, topu uzaklaştırdı.

26. dakikada Norveç'in sol kanattan atağında, ilk vuruşunda defanstaki iki futbolcumuzdan dönen topu izleyen Sörloth'un ikinci kez sert vuruşunda top sol direkten döndü.

GOL - ÇAĞLAR ATTI 28. dakikada sağ kanattan Yusuf Yazıcı'nın kulllandığı köşe vuruşunda Çağlar Söyüncü arka direkte kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 0-2

30. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunun ardından Norveç ceza sahasının sağ köşesinde topla buluşan Ozan Tufan'ın müsait durumda olmasına rağmen kötü vurarak topu auta gönderdi.

36. dakikada Norveçli futbolcu Elyounoussi'nin iki futbolcumuzu geçerek ceza sahasında vurduğu top sağ direğin yanından dışarı çıktı.

41. dakikada Norveçli futbolcu Haaland'ın sol kanattan geliştirdiği atakta yerden kale önüne ortasında kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu kurtardı.

YUSUF KAÇIRDI 43. dakikada Burak Yılmaz'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Yusuf Yazıcı, sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Kristoffer Ajer son anda araya girip topun kaleye gitmesine izin vermedi.

Müsabakanın ilk yarısı A Milli Takım'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada Norveç'in atağında Ryerson'un ceza sahası içine ortasında Mert Müldür son anda ayağıyla uzanarak topu kornere gönderdi ve tehlikeli bir pozisyonu önledi.

56. dakikada Norveçli futbolcu Odegaard'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Sörloth'un iyi yükselerek kafa vuruşunda top üst direğin üzerinden auta gitti.

OZAN TUFAN'DAN MÜKEMMEL GOL - 59. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Ozan Tufan, harika bir plase vuruşla topu uzak direk dibinden ağlara gönderdi. 0-3

61. dakikada Burak'Yılmaz'ın pasında ceza sahası yayında Yusuf Yazıcı'nın yerden sert vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

63. dakikada Norveçli futbolcu Odegaard'ın ara pasında Haaland'ın topu ağlara gönderdiği pozisyon ofsayt olmasından dolayı gol geçersiz sayıldı.

KIRMIZI KART - NORVEÇ 10 KİŞİ 80. dakikada Caner Erkin'e yerden sert müdahalesi sonrasında, oyuna girdikten 13 dakika sonra Kristian Thorstvedt kırmızı kart görüp, Norveç Milli Takımı'nı 10 kişi bıraktı.

Müsabaka, A Milli Takım'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: La Rosaleda.

Hakemler: Alejandro Hernandez, Teodoro Sobrino, Raul Cabanero.

Norveç: Rune Jarstein (Dk. 46 Andre Hansen), Stian Gregersen, Kristo Ajerffer, Birger Meling, Julian Ryerson (Dk. 68 Jonas Svensson), Patrick Berg, Martin Odegaard, Fredrik Midtsjö (Dk. 67 Kristian Thorstvedt), Muhamed Elyounoussi (Dk. 68 Joshua King), Erling Haaland (Dk. 83 Morten Thorsby), Alexander Sörloth.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Umut Meraş, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 86 Ozan Kabak), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 69 Taylan Antalyalı), Kenan Karaman (Dk. 72 Enes Ünal), Yusuf Yazıcı (Dk. 69 Caner Erkin), Burak Yılmaz (Dk. 86 Halil Akbunar).

Goller: Dk. 4 ve 59 Ozan Tufan, Dk. 28 Çağlar Söyüncü (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 48 Stian Gergersen, Dk. 67 Alexander Sörloth (Norveç), Dk. 75 Mert Müldür (Türkiye)

Kırımızı kart: Dk. 80 Kristian Thorstvedt (Norveç)