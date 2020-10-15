AjansHaber.com.tr Dünya "Yanlarında olmaya devam edeceğiz"

Türkiye'den Azerbaycan mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, 'Kardeş ülkeler olarak Azerbaycan'la dayanışma sergilememiz önem taşıyor. Türkiye olarak Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz.' dedi.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kardeş ülkeler olarak Azerbaycan'la dayanışma sergilememiz önem taşıyor. Türkiye olarak Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

 

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