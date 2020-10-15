Türkiye'den Azerbaycan mesajı

Bakan Çavuşoğlu, 'Kardeş ülkeler olarak Azerbaycan'la dayanışma sergilememiz önem taşıyor. Türkiye olarak Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz.' dedi.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kardeş ülkeler olarak Azerbaycan'la dayanışma sergilememiz önem taşıyor. Türkiye olarak Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.