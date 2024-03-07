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Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

MSB kaynakları, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM), Suriye’de PKK/YPG terör örgütü ele başı ile görüşmesine sert tepki göstererek, "Terörle mücadele teröristlerle yapılmaz" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM), Suriye’de PKK/YPG terör örgütü ele başı ile görüşmesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Bakanlık kaynakları, “ABD’nin, DEAŞ’la mücadele bahanesiyle PKK/YPG/SDG terör örgütüne desteği devam etmektedir. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılarak mücadele edilemez. Yani, terörle mücadele teröristlerle yapılmaz. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG/SDG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir.” değerlendirmesinde bulundu.

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