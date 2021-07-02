Türkiye'den ABD Dışişleri Bakanlığının İnsan Ticareti Raporu'ndaki asılsız ithamlara tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığının 2021 yılı İnsan Ticareti Raporu'nda Türkiye'nin insan ticaretiyle mücadelesini artırdığının teyidine rağmen birtakım STK'lerin iddialarına ve asılsız varsayımlara dayanarak Türkiye'nin çabalarını gölgeleyecek ithamlarda bulunulmasını esefle karşıladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının 2021 yılı İnsan Ticareti Raporu’nda Türkiye'nin insan ticaretiyle mücadelesini artırdığının teyit edildiği belirtilerek, "Buna rağmen, güvenirliliği şüpheli, birtakım STK raporlarındaki iddialara yer verilerek, asılsız varsayımlara dayanarak Türkiye’nin çabalarını gölgeleyecek ithamlarda bulunulması esefle karşılanmıştır." denildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, insan ticareti suçunun önlenmesi, suçluların cezalandırılması ve suç mağdurlarının korunması için her türlü çabayı gösterdiği ve "Özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye" vizyonuyla hazırlanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan, insan ticareti ile etkili mücadeleyi de hedef alan “İnsan Hakları Eylem Planı”nın, Türkiye'nin kararlılığının açık bir göstergesi olduğuna dikkat çekildi.

"Çocukların silah altına alınması konusunda Türkiye’ye sorumluluk atfeden iddiaları külliyen reddediyoruz." denilen açıklamada, Türkiye'nin, çocuk haklarının korunmasına ilişkin BM bünyesinde kabul edilenler dahil başlıca uluslararası düzenlemelere taraf olup bu konudaki sicilinin tertemiz olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Suriye ve Irak’taki terör eylemlerinde çocukları zorla silah altına alan PKK-PYD-YPG terör örgütüne silah yardımı dahil aleni destek veren ABD’nin, Türkiye’ye böyle bir iftirada bulunmasının çifte standart ve ikiyüzlülüğün en çarpıcı örneği olduğunun altı çizildi.

Terör örgütü PKK/YPG güdümündeki sözde “Suriye Demokratik Güçleri”nin Suriye’de çocukların zorla silah altına alınması, kaçırılması, özgürlükten mahrum bırakılması, okulların askeri amaçlarla kullanılması gibi birçok ihlal ve ağır suç işlediği, bunun BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba’nın 21 Haziran 2021 tarihli raporuyla da sabit olduğunun belirtildiği açıklamada, buna rağmen, raporda bu örgüte atıf yapılmamasının da ayrı bir garabet olduğu belirtildi.

Açıklamada, "ABD’nin Suriye’de ortaklık yaptığı, eğitim ve silah verdiği, sadece Suriye’de değil, Irak’ın Mahmur ve Sincar gibi bölgeleri dahil birçok yerinde çocukları kaçıran ve ellerine silah veren bu ayrılıkçı terör örgütünün işlediği ağır suçları görmezden gelirken birçok bölgesel konuda yakın eşgüdüm içinde bulunduğu müttefiki Türkiye’ye böylesine temelsiz ithamlarda bulunması vahim bir çelişkidir ve asla kabul edilemez." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin, taraf olduğu sözleşmelere bağlı olarak, insan ticareti suçunu önlemek için geçmişte olduğu gibi bundan sonra da çabalarını kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.