Türkiye'deki yabancı sayısı açıklandı!

Suriye'de yaşanan iç savaşın ardından ülkeden ayrılan insanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Yaşanan göç harekatından en çok etkilenen ülkelerden biri de Türkiye oldu.

Son dönemde sınırlarda denetimler artırılırken, daha önce yasa dışı yollarla ülkeye giren düzensiz göçmenlere de geçit verilmiyor.

Bu kapsamda Suriye uyrukluların kayıtlı oldukları illeri terk edip başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde yoğunlaşmasına karşı çalışmalar başlatıldı.

4 milyon 741 bin 115 yabancı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni döneminde de göç ve düzensiz göçmen konularını yakından takip ediyor.

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Türkiye'deki yabancı sayısını açıkladı.

Toros, "28 Eylül 2023 tarihi itibariyle; Ülkemizde yasal kalıcı olan 4 milyon 741 bin 115 yabancı bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

"3 milyon 279 bin 152 Suriyeli geçici korunma altında"

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

28 Eylül 2023 tarihi itibariyle; Ülkemizde yasal kalıcı olan 4 milyon 741 bin 115 yabancı bulunmaktadır.

Bunların yaklaşık yüzde 70’inin geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler oluşturmakta olup halihazırda 3 milyon 279 bin 152 Suriyeli geçici korunma altındadır.

Ülkemize öğrenim, turizm, çalışma, yatırım, ticaret gibi amaçlarla gelmiş 1 milyon 174 bin 13 yabancı ise ikamet veya çalışma izni ile kalmaktadır.

Ülkemizde uluslararası koruma kapsamında 287 bin 950 yabancı bulunmaktadır. 2023 yılı Ağustos ayı itibariyle 32 milyon 525 bin 92 yabancı ülkemize yasal olarak giriş yapmıştır.