Türkiye'deki seçimler Latin Amerika basınında geniş yer buldu

Türkiye'de oy kullanma işleminin başlamasından hemen sonra çok sayıda yayın kuruluşu ve internet sitesi Türk seçmeninin geleneksel olarak yüzde 80'nin üzerinde sandığa katılım sağladığını belirtti.

Latin Amerika ülkelerinin önde gelen internet haber siteleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci turu önde tamamladığını ve Parlamento seçimlerinde çoğunluğu elde ettiğini okuyucularına duyurdu.

Latin Amerika'nın en büyük haber sitelerinden Pagina 12, Erdoğan'ın birinci turu Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde bitirdiğini bildirdi.

Haberde, Cumhur İttifakı'nın meclis çoğunluğunu aldığı ve Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci turda da avantajlı olduğu kaydedildi.

Erdoğan'ın son 20 yıldaki bütün seçimleri kazandığını hatırlatan Pagina 12, AK Parti genel merkezi önündeki vatandaşların seçim zaferi görüntülerine yer verdi.

Arjantin merkezli Perfil gazetesi de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışan hiçbir adayın gerekli orana ulaşamadığını ancak ikinci turda Erdoğan'ın rakibine göre "net bir avantaj" elde ettiğini aktardı.

Erdoğan'ın balkon konuşmasındaki sözlerine yer veren gazete, iktidar partisinin parlamento seçimlerinde çoğunluğu kazandığını vurguladı.

Günlük olarak yayımlanan gazete "La Nacion" ise 20 yıldır Türkiye'yi yöneten Erdoğan'ın en yakın rakibine 4 puan fark attığını belirtti.

- "Güçlü bir politikacı olduğunu bir kez daha ortaya koydu"

Sonuçların ikinci turda netleşeceğini vurgulayan gazete, "Recep Tayyip Erdoğan, ilk turda zafer elde edememesine rağmen güçlü bir politikacı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Erdoğan, 5 yıl daha iktidara gelmek için avantajlı bir konumda duruyor." ifadesini kullandı.

Kolombiya'nın en köklü gazetelerinden El Tiempo da haberi "Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura gidiyor" başlığıyla takipçilerine duyurdu.

Az bir farkla seçimin ikinci tura kaldığına dikkati çeken gazete, adayların aldığı oy oranlarını ve Cumhur İttifakı'nın parlamentoda çoğunluğu elde ettiğini bildirdi.

Gazete, katılım oranının yüzde 80'i aştığını belirterek, Erdoğan'ın balkon konuşmasındaki görüntülerine yer verdi.

Peru resmi haber ajansı "la Agencia Peruana de Noticias Andina" AA'dan aldıkları sonuçlara göre Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve parlamento seçimlerinde yarışı önde götürdüğünü belirtti.

"Erdoğan galip geldi ancak seçimler ikinci tura kaldı"

Arjantin merkezli yayın yapan ve Latin Amerika'nın en büyük haber sitelerinden "Clarin" ise AA'dan aldıkları verileri takipçilerine duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığına işaret eden Clarin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan galip ancak seçimler ikinci tura kaldı." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde halkın ilk kez ikinci tur için sandığa gideceğinin altını çizen Clarin, NATO üyesi Türkiye'nin Avrupa ile Orta Doğu arasında ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğunu ve Erdoğan'ın Türkiye'nin modernleşmesi yolunda büyük adımlar attığını belirtti.

Venezuela merkezli ve Latin Amerika'nın en geniş haber sitelerinden Telesur ise Erdoğan'ın balkon konuşmasına ve halkın sandığa katılımının yüksek olmasına vurgu yaptı.

Erdoğan'ın en yakın rakibine 2 milyondan fazla fark attığını vurgulayan Telesur, Cumhur İttifakı'nın parlamentoda çoğunluğu kazandığını kaydetti.

Latin Amerika ülkelerindeki haber siteleri ve televizyonlar, genel olarak yayımlarında Türkiye'deki seçimlere halkın büyük ilgi gösterdiğini ve Erdoğan'ın avantajlı olarak ikinci tura kaldığını takipçilerine duyurdu.