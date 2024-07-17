Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!

Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki göçmen sayısını açıkladı.

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de yasal statüde bulunan yabancıların sayıları ve vatandaşlık süreçleri hakkında net bilgiler paylaşıldı. Başkanlık, ülkede şu anda 3 milyon 109 bin 867 geçici koruma altındaki Suriyeli, 228 bin 290 uluslararası koruma kapsamındaki diğer yabancı ve 1 milyon 111 bin 176 ikamet izniyle kalan yabancı olmak üzere toplam 4 milyon 449 bin 333 yabancının yasal kalış haklarına sahip olduğunu bildirdi.

Ayrıca, Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, son günlerde çeşitli iddiaların ortaya atıldığı ve bu iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi. Özellikle Türk vatandaşlığı verilmesi konusundaki yetkilerin Başkanlık tarafından değil, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre kazanıldığı vurgulandı. Bu konuda yapılan haberlerin doğru olmadığı ve Başkanlığın görev tanımı içinde vatandaşlık verilmesi gibi bir hususun bulunmadığı açıklandı.

Başkanlık, ayrıca düzensiz göçmenlerle ilgili olarak da sıkı denetimlerin sürdürüldüğünü ve tespit edilen kişilerin sınır dışı edilme süreçlerinin hemen başlatıldığını belirtti. Bu kapsamda, ülke genelinde 63 ilde Mobil Göç Noktası araçlarıyla yapılan operasyon ve denetimlerin, kamu düzeni ve güvenliği açısından kesintisiz olarak devam ettiği ifade edildi.