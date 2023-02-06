Türkiye'de yaşanmış en yıkıcı depremler!

1939 Erzincan Depremi : 7.9

7.9 büyüklüğünde olmuştur. Böylece dünyanın en büyük depremlerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Depremin kış mevsiminde meydana gelmesi nedeniyle gönderilen yardımlar zamanında ulaşamamış bu da can kayıplarını artırmıştır. Bu depremde 32.962 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 100.000'den fazla vatandaşımız da yaralanmıştır.