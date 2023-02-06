Türkiye'de yaşanmış en yıkıcı depremler!
İşte Türkiye'de bugüne kadar yaşanan en büyük ve en yıkıcı depremler!
1930 Hakkari Depremi : 7.2
7.2 büyüklüğünde olmuştur. Türkiye-İran sınırında gerçekleşmiştir. Evlerin kerpiçten yapılmasından dolayı can kaybı çok olmuştur. 2514 vatandaşımızı bu depremde kaybettik.
1939 Erzincan Depremi : 7.9
7.9 büyüklüğünde olmuştur. Böylece dünyanın en büyük depremlerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Depremin kış mevsiminde meydana gelmesi nedeniyle gönderilen yardımlar zamanında ulaşamamış bu da can kayıplarını artırmıştır. Bu depremde 32.962 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 100.000'den fazla vatandaşımız da yaralanmıştır.
1943 Tosya-Ladik Depremi : 7.2
7.2 büyüklüğünde olmuştur. Yerleşim yerlerinin alt yapıları tamamen tahrip olmuş kara ve demiryolları kullanılmaz hale gelmiştir. Yangınlar çıkmıştır. 4.000 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.
1944 Bolu-Gerede Depremi : 7.2
7.2 büyüklüğünde olmuştur. Bölgedeki tüm köy ve kasabalar yerle bir olmuştur. 3.959 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.