Türkiye'de son bir ayda 55 kişi boğularak öldü!

Yaz sezonunun başlamasıyla su kaynaklarının bulunduğu bölgelerde AFAD, Emniyet Müdürlüğü, Devlet Su İşleri gibi kurumların yaptığı bilgilendirme çalışmaları ve uyarılarına rağmen boğulma vakaları yaşandı.

Ülke genelinde 1 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında 55 kişi, yüzerken ya da meydana gelen kazalar nedeniyle su kaynaklarına düşerek boğuldu.

Denizlere kıyısı olan şehirlerin yanı sıra göl, gölet ve sulama kanallarının fazla olduğu illerde boğulmaların daha yoğun yaşandığı gözlendi.

Ülke genelinde 1 Temmuz'da 8, 30 Haziran'da 8, 17 Haziran'da 4, 28, 26 ve 18 Haziran'da 3'er, 25 ve 13 Haziran'da 2'şer, 1, 2, 5, 6, 8, 12, 15, 20, 21, 23 ve 27 Haziran'da ise birer kişi yaşamını yitirdi.