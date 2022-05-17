Türkiye'de nisanda 133 bin 58 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 38,8 artarak 133 bin 58 oldu. Nisanda satılan konut sayısı mart ayına göre ise yüzde 0,8 düştü. Martta 134 bin 170 konut satılmıştı.

Konut satışlarında İstanbul 26 bin 330 konut satışı ve yüzde 19,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Bu ili 12 bin 195 konut satışı ve yüzde 9,2 pay ile Ankara, 8 bin 459 konut satışı ve yüzde 6,4 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 25'er konutla Ardahan ve Hakkari, 47 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

Konut satışları ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,2 artışla 453 bin 121 olarak gerçekleşti.

Ülke genelinde ipotekli konut satışları nisanda yıllık bazda yüzde 82,9 artış göstererek 32 bin 30 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 24,1 olarak gerçekleşti.

Ocak-nisan döneminde yapılan ipotekli konut satışları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,1 artışla 100 bin 372 olarak kaydedildi.

Nisan ayındaki ipotekli satışların 7 bin 239'unun, ocak-nisan dönemindeki ipotekli satışların ise 25 bin 724'ünün ilk el satış olarak gerçekleştiği belirlendi.

Ülke genelinde diğer konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,9 artarak 101 bin 28'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 75,9 olarak hesaplandı.

Ocak-nisan döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise yıllık bazda yüzde 19,9 artışla 352 bin 749'a çıktı.

İlk el konut satışının payı

İlk el konut satış sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,7 artarak 36 bin 421'e ulaştı. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 27,4 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 artışla 130 bin 858 oldu.

Nisanda ikinci el konut satışları yıllık bazda yüzde 45 artış göstererek 96 bin 637'ye yükseldi. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 72,6 olarak belirlendi. İkinci el konut satışları ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,3 artışla 322 bin 263'ü buldu.

Yabancılara satış

Yabancılara yapılan konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58,1 artarak 6 bin 447'ye çıktı. Geçen ay toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,8 oldu.

Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 564 konut satışıyla İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 1970 konut satışıyla Antalya, 333 konut satışıyla Ankara izledi.

Nisanda ülke uyruklarına göre en çok konut satışı 1152 adetle Rusya vatandaşlarına yapıldı. Bu ülke vatandaşlarını sırasıyla 905 konutla İran, 714 konutla Irak vatandaşları izledi.