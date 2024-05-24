Türkiye'de kep atmanın maliyeti 20 bin TL!
Mayıs ayının gelmesiyle birlikte hem liseden hem de üniversiteden mezun olacak öğrenciler için mezuniyet hazırlıkları başladı. Türkiye’de mezun olmanın maliyeti 20 bin TL’yi buluyor. Ajans Haber, mezun olmanın maliyetini sizler için araştırdı.
Eğitimde yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte mezuniyet töreni için hazırlıklar da başladı. Liseden ve üniversiteden mezun olacak olan gençler tatlı bir telaşın içerisinde. Kepinden elbisesine, makyajından kuaförüne, mezuniyet balosundan diploma törenine kadar hummalı bir hazırlık sürecinin içinde olan gençler ve aileleri içinde mezuniyet maliyetleri bir o kadar artıyor. İşte, mezun olmanın maliyeti…
Mezuniyet için 250 TL’ye cübbe giyerek kep atma törenine katılmak mümkün. Kep atma töreninin yanı sıra artık mezuniyet baloları da gençler için vazgeçilmez, heyecan veren ritüellerden biri. Ancak bazı okullar, 12 bin 500 TL ve 30 bin TL’yi bulabilen lüks otellerde balolar düzenliyor. Kıyafet, kuaför derken bir gece için 20 bin TL harcayan öğrenciler var.
Birçok masrafın olduğu mezuniyet gecesi için bir öğrencinin harcayacağı ortalama ücret aralıkları ise şöyle:
Kep-cübbe: 250 TL-600 TL
Cübbe kiralama: 250- 300 TL