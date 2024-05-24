Türkiye'de kep atmanın maliyeti 20 bin TL!

Mezuniyet için 250 TL’ye cübbe giyerek kep atma törenine katılmak mümkün. Kep atma töreninin yanı sıra artık mezuniyet baloları da gençler için vazgeçilmez, heyecan veren ritüellerden biri. Ancak bazı okullar, 12 bin 500 TL ve 30 bin TL’yi bulabilen lüks otellerde balolar düzenliyor. Kıyafet, kuaför derken bir gece için 20 bin TL harcayan öğrenciler var.