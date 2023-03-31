Türkiye'de iPhone satıp, ABD'de araba almak mümkün mü?

Sosyal medya fenomeni Halil Söyletmez'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Twitter hesabından “Türkiye’de kullanmadığım Iphone’u satıp üzerine biraz para ekleyip, Amerika’da 2019 model Ford aldım. Fiyat: 3.000 $” paylaşımında bulunan sosyal medya fenomeni Halil Söyletmez'in fotoğrafını paylaştığı araç ile satın aldığı aracın aynı araç olmadığı ortaya çıktı.

"Yalan söylüyorsun"

Bazı takipçilerin Söyletmez'in yalan söylediğini iddia etmesi üzerine, sosyal medya fenomeni aracın makbuzunu paylaştı.

Aldığı otomobille fotoğrafını paylaştığı otomobil farklı çıktı

Söyletmez, gelen tepkiler üzerine fotoğrafta görünen panelvanı değil, 2019 model Ford Fusion sedan aldığını belirtti. Söyletmez, "Fusion aldım 2019 model evin önünde yatıyor" dedi.

2019 model Ford Fusion'ın fiyatı 15 bin dolar civarında satılıyor

Sosyal medya fenomeni Söyletmez, bir başka takipçinin yaptığı "Doğru mu, yanlış mı?" yorumuna, "Yahu niye yalan söyleyeyim 180 bin Mile’da Ford Fusion aldım ve her şey dahil 3465 dolara geldi. Ayrıca 6 ay da garantisi var. Araba da gayet sağlıklı." cevabını verdi. Fakat bahsi geçen 2019 model Ford Fusion fiyatının 15 bin dolar civarında olduğu ortaya çıktı.