Türkiye’de İnternet’in doğum günü 12 Nisan

Türkiye’de internet ile ilgili ilk çalışmalar 1980’li yıllarda başlamış; 1987’de Ege Üniversitesi’nin öncülüğünde, Türkiye Üniversite ve Araştırma Kurumları Ağı (TÜVAKA) adıyla akademik tabanlı bir ağ kurulmuştu. Türkiye’nin ilk akademik tabanlı olmayan ve birçok kurum ve kuruluşu İnternet bağlantısına kavuşturmayı amaçlayan internet ağı projesi ise 1991 yılında ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından başlatılmıştı. Bu çerçevede ilk deneysel bağlantı 1992 yılının Ekim ayında Hollanda’ya yapılmasından sonra ilk internet bağlantısı ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na ait yönlendiriciler ve PTT’den sağlanan 64 Kbps kapasiteli kiralık hat kullanılarak gerçekleştirildi ve ABD’deki NSFNet ile bağlantı kuruldu.

12 Nisan 1993 günü, Türkiye’nin ilk internet bağlantısının gerçekleştirildiği gün. Bu nedenle 12 Nisan tarihi, Türkiye’de İnternet’in “doğum günü” olarak kabul edilir.

1991 yılında, ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından internet teknolojilerini kullanan yeni bir ağın tesis edilmesi amacıyla bir proje başlatıldı. Bu proje ile Türkiye, 1993 yılında ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ağına (TCP/IP protokolü üzerinden) ilk kez internete bağlandı. Üniversiteler öncülüğünde, ODTÜ'nün ardından 1994-96 yılları arasında Bilkent, Boğaziçi, Ege ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de internet kullanılmaya başlandı. İnternetin ticari kuruluşlarda kullanılması süreci ise 1994 yılında T.C. Merkez Bankası ile başladı, ardından diğer kurumlar ve haneler için 1996 yılında mümkün oldu.

Türkiye'de İnternet Haftası her yıl 12 Nisan haftasında kutlanmakta olup, ilk yıllarda bilgilendirme seminerleri ve etkinlikler düzenlenerek internetin faydalarının geniş kitlelere ulaştırılması hedeflenmiştir.

TURNET projesi 1996 Ağustos ayında hayata geçti ve ticari kuruluşların internetten faydalanmasını sağladı. TURNET ağına bağlı olarak internet hizmeti sunan yerli İnternet Servis Sağlayıcı (ISS) şirketleri ortaya çıktı ve internet hizmetini üçüncü kişilere satarak ticari olarak faaliyet göstermeye başladılar. 1997 yılına gelindiğinde, ISS'lerin sayısı sekseni geçti.

1996 sonlarından itibaren Türkiye'de birçok gazete ve dergi internet üzerinden yayımlanmaya başladı; 1997 yılının ortalarında bankalar internet bankacılığı hizmetlerine başladı; ve 1997'nin sonlarına doğru bazı popüler alışveriş merkezleri internet üzerinden alışveriş imkanları sunmaya başladı.