Türkiye’nin kanser haritası belli oldu! Hangi illerde yaşayanlarda daha çok kanser görülüyor?
TÜİK verilerine göre kanser nedenli ölüm oranlarına bakıldığında Türkiye’de bazı şehirlerin kanser verilerinin daha yüksek olduğu görülüyor. Peki, hangi illerde yaşayanlarda daha çok kanser görülüyor? İşte kanser kaynaklı ölümlerin en çok yaşandığı o iller…
Son yıllarda Türkiye’de kanser hastalıklarının sayısından artış olduğu görülüyor. Gittikçe görülme sıklığı artan kanser hastalığından kaynaklı ölüm oranlarının verileri ise illere göre değişiklik gösteriyor. TÜİK verilerine göre kanser nedenli ölüm oranlarına bakıldığında Türkiye’de bazı şehirlerin kanser verilerinin daha yüksek olduğu görülüyor. Peki, Türkiye'de hangi illerde yaşayanlarda daha çok kanser görülüyor? Türkiye'de kanser hastalığının en az görüldüğü iller hangisi?
Dünya genelinde artık daha sık karşılaşılmaya başlanılan kanser hastalıkları, ülkemizde de daha sık görülmeye başlandı. Son yıllarda Türkiye’de kanser nedenli ölüm oranları da hatırı sayılır bir oranda ilerlemekte.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kanser nedenli ölüm oranlarının en çok ve en az görüldüğü iller belirlendi. TÜİK verilerine bakıldığı zaman dünya genelinde ölüm oranlarını etkileyen hastalığın Türkiye’deki şehirleri nasıl etkilediği belli oldu.
İşte, TÜİK verilerine göre Türkiye’de kanser hastalıklarının en çok görüldüğü 10 il…
10-İSTANBUL: %17.8