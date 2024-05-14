Türkiye’nin kanser haritası belli oldu! Hangi illerde yaşayanlarda daha çok kanser görülüyor?

Dünya genelinde artık daha sık karşılaşılmaya başlanılan kanser hastalıkları, ülkemizde de daha sık görülmeye başlandı. Son yıllarda Türkiye’de kanser nedenli ölüm oranları da hatırı sayılır bir oranda ilerlemekte.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kanser nedenli ölüm oranlarının en çok ve en az görüldüğü iller belirlendi. TÜİK verilerine bakıldığı zaman dünya genelinde ölüm oranlarını etkileyen hastalığın Türkiye’deki şehirleri nasıl etkilediği belli oldu.