Türkiye'de en kirli havaya sahip il ve ilçeler!

Dünyadaki insanların yüzde 99'u hava kirliliğinin ciddi sağlık riskleri oluşturduğu bölgelerde yaşıyor.

Havamızı kirleten en büyük tehlikelerden biri, Dünya Sağlık Örgütü'nün kanserojen madde ilan ettiği "Partikül Madde 2.5".

Geçen yıl 90 bin kişi "partikül maddeler havada kalmasın, limitler belirlensin" talebiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı harekete geçmeye davet etti. Bakanlık bu çağrıya kayıtsız kalmayarak talebe taslak yönetmelikte yer verdi.



İstanbul, Ankara, Iğdır, Çanakkale, Edirne, Kahramanmaraş ve Zonguldak başta olmak üzere pek çok şehirde hava kirliliği halk sağlığını tehdit eden limit değerlerin üzerinde.

Her nefeste solunan partikül maddeler akciğerlere kadar ulaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre hava kirliliği her yıl 7 milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebep oluyor. Oysa hava kirliliğine bağlı erken ölümler engellenilebilir.