Türkiye’de en iyi karavan kampı nerede yapılır?2024 Karavan fiyatları ne kadar?
Son yıllarda Türkiye’de karavan tatillerine talebin artması ile birlikte karavan fiyatlarında da artış olduğu görülüyor. Yaklaşan bayram ve yaz tatili için karavan tatili mekanlarını ve karavan fiyatlarını Ajans Haber, okuyucuları için özel olarak araştırdı. İşte güncel fiyatlar..
Çekme karavan satın almak isteyen vatandaşlar için düşük, orta ve yüksek segment olmak üzere üç farklı kategoride çekme karavan modeli ve modeline uygun olarak fiyatlar bulunuyor.
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2024 yılı çekme karavan fiyatları ne kadar?
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İşte çekme karavan fiyatları:
Düşük segment çekme karavan, 75bin TL-200 bin TL
Orta segment çekme karavan, 200 bin TL-750 bin TL
Yüksek segment çekme karavan, 750 bin TL-1 Milyon TL arasında değişmektedir.
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2024 yılı motokaravan fiyatları ne kadar?
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