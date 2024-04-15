Türkiye'de en fazla eleman aranan 10 meslek belli oldu!
İŞKUR'un 2023 İşgücü Piyasası Araştırması sonuçları yayımlandı. Araştırmaya göre, en fazla eleman aranan 10 meslek belli oldu. Peki, Türkiye’de en fazla aranan 10 meslek hangisi? İşte, Türkiye’nin en fazla eleman ihtiyacı olan meslekleri…
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 2023'de 2 ve üzeri istihdam sağlayan 86 bin iş yeriyle görüşülerek hazırlanan İşgücü Piyasası Araştırması'nın sonuç raporları yayımlandı.
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Bakanlıktan araştırmaya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, İŞKUR'un 5 Haziran-14 Temmuz 2023 tarihlerinde bilgi formu uygulayarak gerçekleştirdiği araştırma kapsamındaki çalışanların yüzde 70'i erkekler, yüzde 30'u kadınlardan oluştu. İşte İŞKUR'un 2023 İşgücü Piyasası Araştırması sonuçları…
Türkiye’nin en fazla eleman aranan 10 mesleği:
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Akaryakıt satış elemanı
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Ark kaynakçısı
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