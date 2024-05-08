2024'te Türkiye'de en çok satılan lüks otomobiller!
EBS Danışmanlık tarafından ODMD verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de geçtiğimiz ay toplam 6.288 adet lüks otomobil satıldı. Peki, Türkiye'de en çok satılan lüks otomobiller hangisi?
Türkiye'de geçtiğimiz ay beş farklı markanın toplam 6.288 adet lüks otomobili satıldı.
Bu rakam, bir önceki aya göre yaklaşık %33'lük bir azalmayı işaret ediyor.
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Ancak yıl genelinde lüks otomobil satışları 30.124 adede yükseldi.
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Nisan 2024'te en çok satan premium otomobil markaları:
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Mercedes: 1.772 adet
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