Türkiye’nin evlilik rekortmeni olan ünlü isimleri!
Ekranların ve sahnelerin sevilen isimleri yaptıkları evliliklerle de çok konuşuluyor. Kariyerlerindeki istikrarı özel hayatlarında yakalayamayan ünlü isimler, evlilikte şanslarını denemeye devam ediyor. Peki, Türkiye’de en çok evlenen ünlüler kim?
Seda Sayan (7)
Rıdvan Kılış
Sinan Engin
Soner Yapcacık
Tuncak Kıratlı
Gökhan Şükür
Nihat Doğan
Onur Şan
Çağlar Ökten
1 20
Gönül Yazar (7)
Necdet Yazar
Bedii Çapa
Özden Çelik
Metin Oktay
Ercan Akın
Fahrettin Akçınar
2 20
Adnan Şenses (6)
Suzan Yakar
Meral Tunalı
Ayten Kahraman
Dördüncü evliliğini Christine adlı İngiliz bir kadınla yaptı.
Hayal Devran
Lale Şenses
3 20
Esra Akkaya (5)
Arda adlı bir doktorla ilk evliliğini yaptı.
Yetkin Dikinciler
Üçüncü evliliğini Fırat adında bir öğretim görevlisiyle yaptı.
Kudret Sabancı
Harun Uygural
4 20