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Türkiye’nin evlilik rekortmeni olan ünlü isimleri!

Ekranların ve sahnelerin sevilen isimleri yaptıkları evliliklerle de çok konuşuluyor. Kariyerlerindeki istikrarı özel hayatlarında yakalayamayan ünlü isimler, evlilikte şanslarını denemeye devam ediyor. Peki, Türkiye’de en çok evlenen ünlüler kim?

Seda Sayan (7)

Rıdvan Kılış

Sinan Engin

Soner Yapcacık

Tuncak Kıratlı 

Gökhan Şükür

Nihat Doğan

Onur Şan 

Çağlar Ökten

1 20

Gönül Yazar (7)

Necdet Yazar 

Bedii Çapa

Özden Çelik

Metin Oktay

Ercan Akın

Fahrettin Akçınar 

2 20

Adnan Şenses (6)

Suzan Yakar

Meral Tunalı 

Ayten Kahraman 

Dördüncü evliliğini Christine adlı İngiliz bir kadınla yaptı.

Hayal Devran

Lale Şenses

3 20

Esra Akkaya (5)

Arda adlı bir doktorla ilk evliliğini yaptı.

Yetkin Dikinciler

Üçüncü evliliğini Fırat adında bir öğretim görevlisiyle yaptı.

Kudret Sabancı 

Harun Uygural

4 20