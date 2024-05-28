Türkiye'de bir ilk: Dijital kurban pazarı kuruldu!
Sivas'ta bir işletme, dijital kurban pazarı kurdu. Kurulan internet sitesi üzerinden vatandaşların kurban pazarlarına ve ahırlara gitmeden, oturdukları yerde dijital kurban pazarında gezinmeleri ve beğendikleri kurbanlıkları satın almaları hedefleniyor.
Sivas'ta bir işletme ilginç bir çalışmaya imza atarak dijital kurban pazarı kurdu ve internet sitesi üzerinden hisse satışı yapmaya başladı.
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Kurulan dijital kurban pazarının internetten kurbanlık satışı yapan diğer sitelerden farkı ise, küpe numaralarıyla sabit olan kurbanlıkların tahmini et-kemik miktarı gibi tüm bilgileri ve hayvana ait orijinal fotoğrafları siteye yer alıyor.
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Vatandaşların kurban pazarlarına ve ahırlara gitmeden, internet üzerinden oturdukları yerde dijital kurban pazarında gezinmeleri ve beğendikleri kurbanlıkları satın almaları hedefleniyor.
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Kesimi yapılan kurbanlıkların ise bayramın ilk günü pay edilerek, etler parçalanıp hisse sahiplerinin evlerine teslim edilecek.
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