Dijital dönüşümde en çok eleman ihtiyacı duyulan meslekler!
Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) yaptığı araştırmaya göre, dijital dönüşüm alanında en fazla eleman ihtiyacı duyulan meslekler belli oldu. Peki, Türkiye’de dijital dönüşüm alanında en fazla aranan meslekler hangisi?
İŞKUR, 5 Haziran-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında 86 bin 41 iş yerine soru formu uygulayarak yaptığı araştırma ile "Dijital Dönüşüm Kapsamında İşgücü Piyasasının Genel Görünümü Raporu" hazırladı.
Araştırmayla, işverenlerin dijital dönüşüme yaklaşımı, dijital dönüşümün mevcut istihdama ve işverenlere katkısı, bu alanda istihdam azalmasının beklendiği meslekler ve dijital dönüşüm alanında çalışanların meslekleri tespit edildi.
Çalışmaya göre, işverenlerin yüzde 32'si işletmesi için dijital dönüşümün önemli olduğunu düşünürken 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde bu oran yüzde 57,4'e ulaştı.
Kısmi ve vardiyalı çalışmanın olduğu, araştırma geliştirme (AR-GE) ve ihracat faaliyetlerinin yürütüldüğü, yatırım planlayan ve istihdam artışı bekleyen iş yerlerinin dijital dönüşüm araçlarına daha çok ihtiyaç duyduğu sonucuna ulaşıldı.